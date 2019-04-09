墾丁觀光「慘業」？ 泊逸飯店17日法拍

2019-04-09 18:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕墾丁觀光旅遊不景氣，不但春呐換到高雄辦，飯店業也進入冬天，屏東地方法院將在本月17日法拍「墾丁泊逸飯店」，底價為6.8億元。

「墾丁泊逸飯店」去年1月在送走最後一批客人後，正式歇業，當時飯店營運總監坦言「遊客減少加上一例一休成本增加，是導致歇業的主因，墾丁的觀光旅遊近年來人數不斷的下滑，今年春吶更是出走到高雄市，使得墾丁的景氣更加的低迷，現在又有飯店要法拍，讓墾丁的觀光無異雪上加霜。

屏東地方法院公告位於車城鄉海口的「墾丁泊逸飯店」17日執行第1拍，共2筆建物，分別為底價9531.5萬元的5層樓約942坪的建築，以及9樓坪數約4896坪，底價5億8478.5萬元，該飯店是六福旅遊集團於2015年，以9億元價格售給墾丁渡假村的「六福莊渡假飯店」，售出後改名為「墾丁泊逸飯店」，但仍不敵景氣影響進而走到拍賣的命運。

墾丁地區在2008年首度發生大型飯店被拍賣，當時知名的歐克山莊被屏東地方法院3拍賣得2億9700萬元，現在改為福容大飯店，「墾丁泊逸飯店」為第2家大型飯店被拍賣。

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