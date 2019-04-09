傳新業者跨區宜蘭經營有線電視 縣民：盼打破一家獨大

2019-04-09 19:22

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣有線電視市場僅「聯禾有線電視」獨家經營，囊括全縣9萬收視戶，據了解，近期有其他系統業者向國家通訊傳播委員會（NCC）遞交跨區經營申請，若順利通過執照審核、開台，宜蘭縣的有線電視市場將進入戰國時代，對此，有消費者企盼新競爭者打破一家獨大，提供其他選擇；聯禾有線總經理楊燦章說，他們專注服務品質，不會怕其他業者競爭。

宜蘭有線電視市場目前由聯禾有線獨佔，根據NCC最新統計資料，全縣16萬收視戶中，聯禾擁有9萬447萬戶，其餘為中華電信MOD或數位機上盒、衛星小耳朵等。

據了解，近期有新北市系統業者向NCC申請跨區經營許可，目前執照正在審核中，若順利取得經營執照，並在籌設期內佈線、開台，宜蘭有線電視市場將打破獨佔局面。

目前聯禾有線收視戶，約3成集中在宜蘭市、羅東鎮等都會區；由於都會區收視戶集中，佈線、拉攏新用戶等付出成本較低，新進業者傳首階段先鎖定宜蘭、羅東佈局，搶食都會區收視大餅。

目前宜蘭有線電視收費上限費率每月為535元，季繳為1555元、半年繳則是3100元、全年繳為6100元。熟悉有線電視運作的人士認為，若有新業者加入，為搶客戶難免會降價或祭出優惠，因此受惠最多的將是消費者。

有宜蘭縣民指出，單一業者獨佔全縣市場，若碰到訊號差等情況，因無從選擇只能被迫接受，若有新業者進入宜蘭市場，選擇機會較多。

「不怕競爭！」楊燦章強調，在中華電信MOD加入後，有線電視市場競爭本就是常態，對於新業者加入他們樂觀其成；目前聯禾在宜蘭擁線路及服務優勢，還會不定時推出折扣，優惠老客戶，不怕其他業者加入。

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