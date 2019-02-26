春節「一直看阿嬤的片」 有線電視業者：壓縮收費的後果

2019-02-26 15:11

〔記者劉力仁／台北報導〕消基會批春節有線電視「一直看阿嬤的片」，由有線電視業者組成的台灣有線寬頻產業協會回應，有線電視費率不斷被砍，打造有線電視「廉價文化」，導致台灣本土文創產業難以升級，這是壓縮收費的後果。

台灣有線寬頻產業協會理事長彭淑芬表示，希望各界要求品質同時，也同意合理收費，不是一味便宜就好，甚至免費更好。但每逢選舉，有線電視費率如同各侯選人的提款機，政治人物動輒以砍費率為訴求，來取得選民的認同；與世界各國比起來，台灣有線電視費率偏低，以美國為例，單一頻道費率，ESPN超過20美元，HBO超過10元美金，Discovery超過10美金。

彭淑芬表示，衛星頻道承載於有線電視系統，依規定有線系統不得更改頻道的任何內容及廣告，節目內容是頻道業者經營自主內容，系統業者不得干涉。

另外NCC重播率、自製率、新播率皆有明文規定、嚴格規範，消基會若要做重播率或內容新舊的比較，應該要有客觀量化的標準，而不是憑印象、憑感覺批評，這樣對辛苦付出的廣播電視從業人員不公平。

有線系統寬頻業者及頻道業者，亦體會到品質提升的重要，近年來亦努力製播優質節目，推出寬頻應用加值服務，但希望政府及社會各界，能夠有「創作有價，使用者付費」的觀念，台灣文創產業的發展才能夠良性循環。

當前台灣文創產業包括有線電視寬頻網路，受到外來OTT、國內MOD及市場開放之激烈競爭，但外來OTT不用受到政府管制，毋需負擔稅金、有線基金等重重義務，相形之下，本土業者管制重重，無法與MOD、OTT公平競爭，服務創新受到種種限制，還需應付種種管制、附加捐，墊高經營成本，有線系統業者希望政府放寬嚴格管制，讓系統業者與其他相同服務業者公平競爭。

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