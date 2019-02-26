消基會批春節「一直看阿嬤的片」 NCC：檢視頻道、依法開罰

2019-02-26 13:11

〔記者劉力仁／台北報導〕消基會今天召開記者會痛批國內有線電視不斷「秀下限」，包括頻道節目無限循環、老舊節目占6成「一直看阿嬤的片」；頻道「偷渡」置入性行銷，亂象叢生。

消基會指出今年春節緯來電影、龍祥電影、AXN、好萊塢電影台，緯來重播率46.23％、AXN49.32％；部分電影年份久遠，龍祥97部電影中竟有61部電影超過20年，消費者宛如進入「阿嬤時代」。

NCC發言人翁柏宗表示，對於節目重播比率過高，NCC訂定了無線及有線頻道本國節目自製管理辦法，譬如衛星頻道於指定時段播送戲劇、電影（含紀錄片）、綜藝、兒童等節目，本國節目比率不得低於25%，其新播比率不得低於40%。於指定時段僅播送電影（含紀錄片）類型節目者，本國節目比率不得低於25%，其新播比率不得低於20%。NCC每半年查核各頻道一次，違反業者依法裁罰；消機會批評，醫藥、保健相關置入性行銷太嚴重，翁柏宗表示，NCC將依據衛廣法檢視各頻道，節目與其所插播廣告應有明顯辨認之區隔，違法者罰20萬到200萬元。

對消基會指出監察院三度糾正NCC修法牛步，導致監管機制失靈，影響有線電視市場健全發展與消費者權益，建議政府開放單頻、單點，提供消費者自由選擇。

翁柏宗表示，今年1月16日，NCC已經對外預告有線電視分組付費相關辦法，建立系統業者跟頻道業者合理分潤機制，未來消費者將可訂閱自己喜歡的頻道。

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