一直看阿嬤的片！有線電視重播率5成、20年舊節目6成

2019-02-26 12:40

首次上稿10:48

更新時間12:40（新增緯來電影台回應）

〔記者陳宜加、粘湘婉／台北報導〕「一直看阿嬤的片」！消基會今天召開記者會，痛批國內有線電視不斷「秀下限」，有頻道節目無限循環，幾乎全數節目1天輪流播放2次；也有老舊節目年代超過20年，卻占頻道6成節目量之多；更有頻道「偷渡」置入性行銷節目超過4成，亂象叢生。有74％消費者認為收費不合理，主因為「不值得」。

消基會董事長雷立芬表示，春節期間有不少人在家看電視，但消基會收到多起有關有線電視申訴，理由多為節目不斷重播、節目年代久遠、節目突然中斷連播、甚至置入購物台化等，雖然第四台費用不高，但實際上消費者已別無選擇。

消基會調查今年春節期間有線電視節目內容，有74％消費者認為收費不合理，前3大原因為新聞轟炸造成困擾、同頻道中節目重複率過高、同性質韓劇、中劇氾濫等；也有高達6成消費者認為，醫藥、保健相關置入性行銷太嚴重。

根據調查，去年全台第四台總戶數為507.7萬戶，一年之間驟減超過14萬戶，雷立芬警告，有線電視業者不斷「秀下限」，恐加速更多消費者流失。

消基會律師張琬萍表示，根據申訴率最高的頻道，緯來電影、龍祥電影、AXN、好萊塢電影台，緯來重播率46.23％、AXN49.32％；部分重播率低，但播映電影年份久遠，龍祥97部電影中竟有61部電影超過20年，宛如「阿嬤時代」。

根據調查，龍祥「阿嬤」電影有《狗急跳牆》、《天生一對》、《上海之夜》、《開心鬼》、《上天救命》；緯來有《鹿鼎記》、《天官賜福》；好萊塢有《魔鬼司令》。

她也說，調查各頻道重播次數最高的節目，緯來《冠軍大叔》在10天內竟重播9次、且非賀歲主題；另外，緯來《七月與安生》、《軍艦島》、好萊塢《樂活新觀點》也超過5次；其中，樂活新觀點為好萊塢頻道置入性行銷談話節目。

置入性行氾濫嚴重，張琬萍指出，東風衛視、年代MUCH、JRT綜合台提供時數為前3多，東風一天高達10.5小時，JET則有7小時、年代6小時，比例高達一天播放總時數的4分之1，更常與表定節目名稱不符，有「偷渡」之嫌。

雷立芬痛批，節目重播率高、老舊影片充斥、節目經常異動、置入性行銷氾濫等亂象叢生，長久以來有線電視業者並未隨著合法化，而提高節目品質，反而企圖壓低成本，NCC也提出消費者應有頻道選擇權，業者必須傾聽消費者心聲。

她也說，監察院已三度糾正NCC修法牛步，但NCC、文化部持續互踢皮球，導致監管機制失靈，影響有線電視市場健全發展與消費者權益，建議政府開放單頻、單點，提供消費者自由選擇，並呼籲主管機關儘速通過「匯流五法」。

對於被消基會點名重播率高，緯來電影台表示，它台電影頻道電影重播率也高，調查應更全面更客觀。而且春節並非全日都須播出賀歲片，《冠軍大叔》已是首播新片，屬勵志好片，於春節播放並無不妥，排播多次是為照顧不同時段收視族群。AXN尚無回應。

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