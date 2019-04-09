今飆35度高溫！ 明傍晚起鋒面到 北台灣濕涼到週末

2019-04-09 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕今起至明白天全台籠罩在鋒面前暖氣團內，西半部高溫將達35度，氣象專家吳德榮表示，明晚鋒面接近，週四、五（11、12日）北台灣轉濕涼，各地均有降雨機率；週日（14日）起新一波東北季風南下，北台灣將再轉濕涼。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天各地晴朗炎熱，早晚微涼，近中午紫外線強，民眾應注意防曬。至於各地高溫部分，北台灣高溫33度，中部32度，南部35度，東部則在31度上下。

吳德榮表示，明天傍晚起鋒面接近，北台灣降雨機率提高，週四、五受鋒面與東北季風影響，由北而南漸轉濕涼，其中以北台灣受到影響較為顯著。降雨部分，週四中部以北將轉有局部降雨，週五雨區則擴大至南部。

吳德榮指出，週六（13日）略有空檔，不過各地仍有局部降雨機率；週日、下週一（15日）新一波東北季風南下，北台灣再轉濕涼，各地降雨狀況亦趨明顯。不過他也強調，第二波東北季風接近模式模擬末期，距離現在還久，不確定性高，建議民眾持續更新資訊即可。

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