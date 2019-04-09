感恩大甲媽祖保佑 中市業者不止送咖啡 加碼拉霸送總統套房

2019-04-09 08:54

〔記者張菁雅／台中報導〕大甲媽祖遶境已登場，沿途許多企業都會免費提供餐飲給信眾，台中市有家咖啡館3年前開始奉獻手沖咖啡，每年數量達2萬杯。3年來，門市從1家增為21家，業者林佩霓感恩媽祖保佑，今日起不僅奉獻咖啡，還準備拉霸遊戲讓信眾試手氣，要送出總統套房等5000個獎項。

林佩霓3年前在大甲媽祖遶境前創立黑沃咖啡，為祈求媽祖庇佑，她仿效農業時代「奉茶」的做法，在遶境路線駐點「奉咖啡」。去年更設計大甲媽祖創意拉花，受到信眾喜愛，設計媽祖拉花的前員工陳顥元去年在台灣咖啡拉花比賽得到冠軍，今年將代表台灣前往德國參加世界咖啡拉花大賽。

林佩霓本身更在2年多時間內開拓20家門市，目前已有21家門市，還獲選為台中市10大伴手禮，以及連續2年獲得海峽兩岸10大連鎖加盟品牌金質獎。

林佩霓說，她的創業過程順利，冥冥之中有媽祖保佑，今年不僅繼續奉咖啡，還與科技公司合作開發拉霸遊戲，雙方準備超過5000個獎項，奉獻出來讓信眾試手氣，頭獎是總統套房住宿券1張，共有3個名額。黑沃咖啡今日在西螺大橋、11日在新港奉天宮、15日沙鹿義聖宮駐點，歡迎民眾來喝咖啡、玩遊戲。

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