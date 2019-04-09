南部高溫飆35度！週三下午鋒面報到

2019-04-09 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地大多為晴到多雲天氣，整體吹偏南風，白天陽光普照、溫暖微熱，僅有東半部地區及金門、馬祖可能會有局部短暫陣雨，午後西半部山區也有小區域短暫陣雨，北部山區及近山區一帶午後降雨的機率會稍高於其他地區。

今日氣溫方面，夜晚及清晨較為舒適，低溫約22至23度之間，白天各地高溫大多可達30度以上，尤其在高屏近山區一帶可能出現34、35度的高溫，由於今日雲量少，各地紫外線指數易達過量級甚至危險級，戶外活動時請注意防曬並多補充水分。

今日空氣品質部分，環境風場為偏南風，天氣穩定，午後風速逐漸增強，空氣品質可望逐漸改善，午後仍須留意光化作用使臭氧濃度升高；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；宜蘭及高屏空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

週三（10日）上午偏南風影響，各地天氣仍較穩定溫暖，僅東半部地區有零星降雨，高溫普遍在30度以上，東南部、大臺北盆地、中南部地區氣溫可能更高一些，下午開始鋒面通過、東北季風稍增強，東半部地區有些短暫陣雨，北部地區降雨機率也逐漸增加，中南部仍是陽光露臉的天氣。北台灣下午開始開始轉涼，其他地區則溫度變化不大，依舊溫暖，東南部局部地區受西南風過山沉降增溫影響，將有機會發生局部高溫。

週四至下週一（11日至15日）受東北季風及華南雲雨區東移影響，天氣不穩，中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地週四雲量偏多。氣溫方面，北台灣及花蓮天氣都較為濕涼，尤其在週五這天因為水氣較多，高溫僅20至24度間，其他地區早晚也頗有涼意，民眾需注意氣溫變化適時調整衣物，以免受涼。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 ~ 33 23 ~ 32 25 ~ 31 22 ~ 30

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