北市保生文化祭明開跑 放火獅18日登場

2019-04-08 16:30

〔記者蔡思培／台北報導〕北台灣宗教盛事「保生文化祭」將在4月9日至6月30日舉行，保安宮規劃了放火獅、寫生比賽、美展、表演等系列活動，希望台北地區的民眾一同參與。

每年農曆3月15日是北市大龍峒保安宮保生大帝聖誕，保安宮除了會在農曆3月14日（4月18日）保生大帝聖誕前夕進行放火獅，更安排了前後長達2個月的「保生文化祭」。今天保安宮董事長廖武治及民政局局藍世聰就共同揭開2019保生文化祭「火獅」的面貌。

火獅是由國內知名紙藝藝師李清榮花了近1個月時間所完成，火獅以竹子為支架，上面紮滿各式蜂炮，並用紙黏成獅子的外型，火獅整體高8尺3、長9尺，將在4月18日晚間施放。

廖武治表示，在都會區重現「放火獅」古禮難度相當高，除了安全措施外，保安宮更恰好位在松山機場航道下，所以每年放火獅儀式廟方都要與松山機場做協調，請塔台知會班機避開火獅施放的30分鐘。他表示，一項傳統民俗的保存與維持，要靠許多人的堅持及協助，他也邀請大家一定要來體驗難得一見的宗教慶典。

藍世聰表示，過去廟宇舉辦廟會活動大多是鞭炮，但保安宮每年都推出文化祭，強調藝術美學，用藝陣表演讓民眾體驗不一樣的廟會文化。他稱讚保安宮在文化祭傳統架構下不斷創新，讓台北的宮廟文化多了一份藝術美學感動。

今年保生文化祭除了有放火獅活動外，還有寫生比賽、保安宮美展、音樂表演、講座等系列活動。保安宮也設立了「醫療奉獻獎」，表揚獲獎醫師或機構。

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