破紀錄！ 大甲媽延遲5小時進入彰化

2019-04-08 15:46

〔記者湯世名／彰化報導〕破紀錄！大甲鎮瀾宮媽祖遶境行程昨晚提前1個小時起駕，因沿途信徒眾多太過熱情，使得媽祖鑾轎前進速度相當緩慢，直到今天下午3點半才從台中市大度橋進入彰化市，彰化縣長王惠美等人才接到媽祖聖駕，時間延遲了5個小時，現場熱鬧滾滾。

今天中午左右，彰化各大小陣頭在大肚溪南岸彰化市等候迎接大甲媽鑾轎，彰化警分局長洪宏榮、偵查隊長鐘振邦率領大批員警在大度橋頭等候媽祖鑾轎。

有鑑於往年南下進香時間都會嚴重耽擱，因此大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎昨晚特地提前1個小時起駕，但由於信眾過於熱情，導致行程不斷延遲，行進速度幾乎是只有時速3、4公里，甚至到了沿途宮廟時都停留甚久，原本應在今天中午跨越中彰交界，卻直到下午3點半才進入彰化市區，行程嚴重耽誤5個小時。

警方預估今晚在彰化市的場面勢必更將熱鬧，預料今天深夜接近明天凌晨時分，甚至明天凌晨零時至1時才會抵達彰化市民生地下道，清晨3時左右進入南瑤宮駐駕。

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