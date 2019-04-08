厚呷！大甲媽遶境 這福氣攤每年必有…

2019-04-08 14:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕9天8夜的大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動進入第2天，位於彰化縣政府廣場前提供一整日的平安餐，這是每年鑾轎起程和回程經過彰化市必定出現的福氣攤位，民代出錢、志工出力，讓數以萬計信徒吃飽、吃好，養足精神再上路。

大甲媽鑾轎今天（8日）和14日經過彰化市，每年只要鑾轎來到彰化市，國民黨中常委、前立委林滄敏、縣議員張瀚天、彰化市民代表葉永清，會為隨香信徒在縣府廣場前設補給站，10多年不間斷。

3人分攤合資採購蔬菜、米飯和麵條等食物，從中壯年到老人都有的社區志工，義務幫忙，大家分工合作，煮中餐、下午茶點心和晚餐等平安餐，讓隨香信徒吃平安。

「光菜錢就要30多萬元，還不算人力和架設煮食區的鐵架費用…」負責採購的林姓志工說，平安餐如流水席，讓信徒吃免驚，因人多量大，蔬菜向大盤商採購，由盤商整車運送，1、200位志工從早到晚輪流幫忙，有人負責洗菜、整理蔬菜，有人幫忙切菜，再有人負責下鍋煮食，一條龍式的煮食流程，運作多年熟練又順暢。

72歲的王姓阿嬤說，她60歲開始加入，一晃眼已過了12年，每年到了3月瘋媽祖，想到自己還能為媽祖做事情還願，心格外平靜。

今天天氣好，大甲媽遶境隊伍綿延省道台1線，信徒熱情相隨，中午用餐時間，信徒井然有序排隊取食平安餐，食物美味可口，個個吃得讚不絕口。

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