大甲媽遶境 政治天王都來參香 藍綠樁腳喊「頭痛」

2019-04-08 13:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今年的大甲媽遶境，多了濃濃的政治味！柯P、朱立倫、王金平昨天都前來參香，他們除了參香之外也隨行並藉機拜訪基層及重要樁腳，但不少基層樁腳坦言，是否要「接駕」都十分頭痛。

一名「親綠人士」說，5年前大甲媽遶境，柯P問鼎台北市長前就全程跟隨大甲媽，當時柯P乘著「太陽花學運」的勢頭，他很樂於接待，但柯P在台北市長任內並無顯赫的政績，又跟民進黨鬧翻，今年他又跟著大甲媽來了！他知道柯P的政治企圖就是問題總統大位，坦白說「我很不想接待」。

他說，5年前，柯P選台北市長前，國內分別經歷「洪仲丘事件」以及「太陽花學運」，柯P讓人覺得他跟學生及民眾站在一起，但入主台北市府後，「我並未感受到柯P跟人民站在一起」。

他表示，柯P以「大甲媽的信徒」要來拜訪他，他當然會接待，但會據實以告，「台灣正面臨中國前所未有的威脅」，你既有問鼎總統之志，就應本著媽祖慈悲為懷，強力保護台灣人民的決心，而非說「兩岸一家親」，甚至任由你的「學姊」說「統獨是假議題」而不出面「導正」。

而接待「天王很頭痛」的情況也出現在藍營樁腳，一名藍營的大樁腳說，朱立倫、王金平的幕僚都曾先來拜訪接觸他，朱、王皆有意拜訪之意，但值此初選敏感時刻，他很怕行程公開後就被「貼標籤」，也就是被外界認為是王的人馬或朱的人馬，其實他是忠實的國民黨員，只有團結的國民黨才能勝選，國民黨只能推出「最強的候選人出來」。

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