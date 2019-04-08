柯P陪大甲媽走整夜 累癱問：還有幾公里？

2019-04-08 10:09

〔記者陳建志／台中報導〕台北市長柯文哲參加大甲媽遶境行程，今天凌晨0點隨遶境隊伍從大甲出發，今天清晨7點20分左右抵達大肚沙田路1段的超商休息，比原訂時間晚了約50分鐘，在徒步走了一整夜後，柯P似乎累癱了，坐上椅子後立刻問隨行幕僚：「還有幾公里？」得知還有12公里後苦笑，隨後抱著斗笠閉目養神，休息不到20分鐘就繼續往彰化出發，沿途不少民眾熱情和他擊掌，大喊：「市長加油！」

台北市長柯文哲參加大甲媽遶境行程，今天凌晨出發後，連夜走了7個多小時，原訂6點30分抵達大肚沙田路1段的超商，但柯文哲似乎累了速度放慢，約7點20分左右才抵達，不少民眾看到柯P本尊現身，都興奮拿起手機狂拍。

柯文哲進到超商洗手間稍微梳洗後回到座位，搖頭苦笑詢問：「還有多遠？可不可以告訴我還有幾公里？」，幕僚告知「還有12公里，差不多要走2個小時」，柯文哲喝了一瓶飲料後就低頭閉目養神，一度還抱起斗笠打盹，似乎是累癱了，不過在幕僚告知出發後，還是打起精神往今天的終點彰化南瑤宮出發。

柯文哲在超商休息時，多位粉絲拿書請他簽名，還和他拍照，沿途不少參加遶境民眾看到柯P本尊現身，都開心和他擊掌，並大喊：「市長加油！」

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