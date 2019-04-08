金門浯島城隍季來到台北動物園 遶境學水獺保育

2019-04-08 13:23

〔記者沈佩瑤／台北報導〕遶境學保育！台北市立動物園近年因保育議題案和金門結緣，不但從金門而來的「小金」與「金莎」日前順利繁殖出2胎，本週末4月13、14日兩天，雙方還將合作舉辦「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺保育活動」，安排了來自金門的小型遶境體驗活動、加上蜈蚣座、公揹婆等傳統陣頭表演，並結合金門水獺保育推廣。

動物園表示，「浯島城隍文化觀光季」是金門一年一度最盛大的宗教慶典，以地方傳統陣頭活動表演，展現出特有的習俗和傳統文化，每年的活動現場總是萬人空巷，早已成為金門當地居民與觀光客關注的文化饗宴。

此次「2019浯島城隍文化觀光季暨水獺推廣活動」，希望能結合民俗文化與生態保育，讓大家在參與既有宗教慶典時，一起關注金門水獺所面臨的生存危機，深化傳統文化活動的意涵。

動物園與金門因保育議題結緣，動物園因為參與林務局野生動物救傷收容計畫，負責照顧從金門來的水獺寶寶「大金」、「小金」與「金莎」，轉眼都已成年，牠們為許多遊客創造愉快的遊園時光，而「小金」與「金莎」所順利繁殖出2胎共3隻寶寶，則為後續水獺保育工作帶來希望。

動物園指出，金門的歐亞水獺保育，逐漸成為台北動物園所積極推廣的焦點議題之一，台北動物園多次前進金門，合辦講座與教育活動，讓越來越多在地民眾，了解金門水獺的珍貴性、及其所面臨的生存危機。

在4月13、14日（六、日）的上、下午（共4場次），台北動物園大門廣場前，將舉辦小型的遶境體驗活動，還有蜈蚣座、公揹婆等金門傳統的陣頭表演，動物人偶朋友也會陪著大家一起參加金門最道地民俗盛宴，歡迎全家大小前來同樂。

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