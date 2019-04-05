動物園添新成員！歐亞水獺「金莎」再產子 照顧技巧熟練

2019-04-05 16:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園收容照養於台灣動物區的歐亞水獺「金莎」，於3月9日晚間約5點，再度平安誕下1隻小寶寶。累積足夠育幼經驗和技巧的「金莎」，顯得十分淡定和從容，加上這次只有一隻新生寶寶，不用和其他手足競爭奶水，成長速度也比龍鳳胎的哥哥「浯優」和姊姊「浯綠」快上許多，園方表示，再過不久，大家就能再看到「金莎」帶著小寶寶到戶外活動場溜躂的可愛模樣。

園方指出，「金莎」兩次生產和育幼行為的明顯差異，據保育員觀察，「金莎」在兩次懷孕的後期，就會開始精挑細選適合的材料，每天很努力地銜回巢箱內做窩，然而這一胎銜回箱內的巢材數量比起上一次明顯較少，生產和育幼的行為卻相對穩定許多，推測應是與保育員平日裡很努力地進行減敏訓練，以及氣溫在逐漸回暖等因素有關。

另外上一胎懷孕時，「金莎」每天都很努力的進食，活動量也未曾減少，但這一胎「金莎」在懷孕期間卻一反常態的嗜睡，常常睡到早餐或午餐都懶得起來吃，在夜深人靜後，「金莎」才會醒來開始活動和進食。

園方表示，歐亞水獺的育幼方式和小爪水獺完全不同，公水獺（「小金」）並不會協助育幼，「金莎」生產後都是獨自哺育幼仔。母性很強的「金莎」，即使第一次當媽媽就面臨「一打二」的艱鉅挑戰，一邊摸索一邊學習，將「浯優」和「浯綠」順利扶養長大。

這次「金莎」只要專心照養一隻小寶寶，加上第二次當媽媽，具備足夠的經驗和技巧，「金莎」就顯得駕輕就熟許多。園方提醒，由於育嬰房就在活動場旁，遊客路過歐亞水獺的戶外活動場時請務必降低音量，盡量減少干擾，讓「金莎」和小寶寶安心的休養。

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