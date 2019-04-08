白沙屯媽祖今起駕 信眾可體驗扛轎「感受媽祖神意」

2019-04-08 09:12

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖遶境於今日凌晨1點20分啟程，今年報名隨行信眾突破5萬人，另外，信眾也可以透過APP掌握媽祖鑾轎所在處，而在進香途中若非遇到重大路段，都開放讓信眾、香丁腳實際體驗「扛轎」。

綜合媒體報導，白沙屯媽祖徒步往返雲林北港朝天宮進香已有近200年歷史，全程約400公里，最大特色是沒有固定路線，全依媽祖旨意指引鑾轎行進方向。拱天宮管委會總幹事陳春發表示，鑾轎在進香途中，前後、左右擺動各有不同意義，例如抵達路口選擇方向時，鑾轎會左右搖擺像審思，決定後就會前後擺動準備行進。

陳春發提到，在進香途中，只要非重大路段都開放讓信眾、香丁腳實際體驗「扛轎」，有意者可以找身高相近的4人組成一組，向神轎旁組長表明意願即可試抬神轎，親身感受媽祖如何透過鑾轎搖擺動作前行，陳春發也說：「相信會有所感應。」

另外，外界也關注白沙屯媽祖與大甲媽祖在途中相遇，拱天宮文化組在進香期間有派專人攜帶GPS發射器跟隨媽祖鑾轎，信眾以手機下載「白沙屯媽祖」APP，就能即時掌握鑾轎所在位置。

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