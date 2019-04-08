今日各地多雲到晴 東半部偶有小範圍降雨

2019-04-08 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕今（8）白天起各地大多仍然是多雲到晴的天氣，陽光和煦，吹著偏南風，僅東半部地區偶有小範圍降雨，西半部山區午後也有局部降雨的可能，其中北部山區及近山區一帶午後降雨的機率會稍高於其他地區。金門、馬祖一帶於今日晨間則仍有濃霧發生。

今日氣溫方面，晨間舒適，各地低溫21至24度間，白天溫暖甚至有些熱，高溫則大多可達30度，尤其大台北盆地及南部近山區，有機會出現32、33度左右的高溫，由於雲量少，紫外線指數易達過量甚至危險級，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

今日空氣品質部分，環境風場為西南風至偏南風，西南風將挾帶微量境外污染物移入影響臺灣空氣品質，清晨及夜間風速弱，擴散條件不佳，易累積污染物，午後受境外污染物移入疊加影響，西半部污染物濃度易上升，並須留意光化作用使臭氧濃度升高；花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「橘色提醒」等級；中部以北局部地區短時間可能達紅色警示等級。

未來天氣方面，週二（9日）各地天氣穩定、陽光耀眼，僅東半部地區有零星降雨，西半部山區午後也有零星短暫陣雨的機率；在西南風影響下，各地溫暖，高溫普遍在30度以上。週三（10日）則因鋒面通過、東北季風稍增強，東半部地區有些短暫陣雨，北部地區中午過後降雨機率也漸增，中南部仍舊是陽光露臉的穩定天氣。

至於週四至下週日（11日至14日），受東北季風及華南雲雨區東移影響，天氣較不穩定，中部以北及東半部地區有短暫陣雨，南部山區也有局部短暫陣雨，週五至下週日亦有小範圍短暫降雨的機率，提醒大家這段期間出門記得攜帶雨具。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 22 ~ 32 22 ~ 31 24 ~ 30 22 ~ 29

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