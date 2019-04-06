1公尺大海龜 腹破、頸傷癱死中港溪口

2019-04-06 18:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕海巡署中部分署第3海岸巡防總隊，今天下午4點多，接獲民眾報案，指苗栗縣中港溪出海口有一隻海龜擱淺沙灘，隊員到場，發現海龜身長約1公尺，身上有多處傷痕，已明顯死亡，由於死亡海龜疑似為保育類的綠蠵龜，也通知苗栗縣政府農業處及海龜協會等人員到場確認並了解原因。

有民眾於今天下午4點多，在苗栗縣後龍鎮、竹南鎮交界的中港溪出海口沙灘地，發現一隻身長約1公尺的大海龜擱淺隨即通報，並拍照po上臉書社團「竹南大小事」；海巡人員到場發現該隻海龜已明顯死亡，頸部有傷口流血，右上背龜殼片脫落、右側腹也有傷口。

海巡人員研判死亡海龜為保育類的綠蠵龜，也通知縣府農業處及海龜協會等人員到場確認並了解原因。縣府農業處自然生態保育科表示，綠蠵龜為保育類動物，依身長超過一公尺研判為成龜，其身上傷口及死因，則待進一步釐清。

自然生態保育科指出，綠蠵龜是台灣附近海域數量較多的海龜，去年5月，縣內通霄海濱也曾發生擱淺受傷情事，當時有及時救援成功。

第3海岸巡防總隊表示，民眾如在海邊發現有鯨豚及海龜擱淺之情事，請撥打「118」免付費服務專線，共同為海洋生態保育盡一份心力。

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