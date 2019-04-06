鄭南榕殉道30週年 女兒：盼保有不被一國兩制的自由及權利

2019-04-06 17:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年逢鄭南榕為言論自由自焚殉道30週年，台中市在言論自由日前夕推出「自由路上音樂會」，鄭南榕的女兒鄭竹梅應邀參加時指出，現在大家生活在有選擇自由的空間，她希望30年後仍保有言論自由的空間，更保有不被一國兩制的自由以及權利。

好民文化行動協會與台中市新文化協會等多個民間團體共同舉辦「自由路上藝術節」系列活動，傳達民主自由的核心價值；6日下午1點半在台中公園鄰自由路側園道舉辦「自由路上音樂會」。

協會理事長楊宗澧指出，30年前鄭南榕不顧國民黨的反對，去爭取言論由由及台灣獨立建國，30年後盼透過藝文、音樂等方式，除了紀念鄭南榕為台灣犧牲的精神，展現台灣年輕人、年輕世代，一樣有追隨鄭南榕的勇氣，更要不顧北京的反對，繼續跟隨鄭南榕的腳步。

音樂會也邀鄭南榕之女鄭竹梅上台發表談話，鄭竹梅說，30年是滿長的日子，我們現在所處的空間，就是有言論自由的空間，可以有藝術市集或自由創作演唱的空間，甚至可以自由選擇用台語或北京話跟大家說話，但這在30年前卻是件不可能的事。

鄭竹梅說，我們生活在可以有選擇自由的空間，希望30年後這空間可以繼績存在，仍保有言論自由的空間，更希望30年後保有不被一國兩制的自由與權利，這也是今天紀念鄭南榕重要的原因。

鄭竹梅說，身為台灣人，希望大家都去思考，在自己能力範圍內能做什麼對社會有益的選擇，更要趁我們還有空間、還有自由的時候立即去行動。

台中女中鳴青社社長林之晴也應邀上台表達年輕世代的想法，她說，想在30年之後、在成長為跟現在的大人一樣大的時候，還可以大聲講「我是台灣人」、可以說台語、可以呼吸自由的空氣，沒有被抓走、被消失的風險。

林之晴說，今天大家享有的自由是多少人用血、用生命換來的，她希望以後的台灣不需要再有人用血、用生命去換給下一代自由；政治是大家的事，不是少部分人的事，更不是只有政客的事，台灣的民主不可以開倒車，請大家一起守護台灣。

今天的音樂會由吳志寧、邱晨、福爾摩莎合唱團等團體接力演出，周邊更有「NGO市集區」，由台中在地及中北部倡議團體共同擺攤，與民眾互動，認識人權、轉型正義、市政、教育、環境等重要公共議題。

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