學費只要50元！ 這個大學超好康

2019-04-05 17:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市勞工局開辦的台中市勞工大學，今年在官網上架100多門課程，涵括產業發展與技術升級、數位資訊應用、工業專業技術、管理及創業等類型課程，上述課程在山海屯各區開設，學費低廉，每小時僅50元，呼籲勞工可多利用在職進修，強化競爭力。

去年勞工大學職能升級學院共開設114門課程，民眾反應良好，有近2000人上課，而參加學員男女佔比為3:7，30歲至44歲的青壯年最多人，達4成1，其次為45歲以上的中高齡者，佔3成6。

勞工局長吳威志說，今年度提供多元課程選擇，包括「CNC三、四、五軸銑削加工初階規劃與應用」兼具理論到實務的統合教學，讓勞工一學就上手，另外，因應台中產業未來發展趨勢，也規劃「工業專業技術類」及「數位資訊應用類」等課程。

由於「自媒體」的蓬勃發展，許多事業單位已開始採用直播方徑行銷宣傳，因此勞大課程也開設多門網路直播行銷課程供學員選讀，協助勞工將所學應用於職場。

勞工局說，勞工大學課程大多在平日晚上及假日開課，勞工朋友可運用勞工大學資源，把握學習精進機會，在工作之餘提升職能。

本年度勞工職能提升課程分別委由靜宜大學、修平科技大學、僑光科技大學、國立臺中科技大學、中興大學及臺中縣工業會等單位辦理，讓台中市的勞工朋友可就近選讀勞工大學相關課程。歡迎年滿15歲以上，設籍在台中市的在職勞工或工作地在台中的在職勞工踴躍到台中市勞工大學網站報名參加。

勞工大學每小時收費50元，但符合弱勢勞工補助資格的學員，可享有學費全額補助。如果有課程或弱勢勞工補助等相關問題，可洽各承辦單位查詢。

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