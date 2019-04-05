珍惜台灣美景、關懷世界遺產 85歲送子大夫「造畫弄人」

2019-04-05 17:23

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市大墩文化中心今年邀請展，邀請到台中市不孕症先驅、享「送子大夫」稱號的婦產科醫師趙宗冠開展，高齡85歲仍創作不輟的傑出畫家，獲獎無數也曾法國沙龍展參展，這次特別以「珍惜台灣美景，關懷世界遺產」為主題精選85幅近作，畫出台灣之美，盼國人立足台灣，放眼世界。

趙宗冠以膠彩、油畫頗負盛名，曾榮獲全省美展、全國油畫展、臺陽展等，曾獲選為省展邀請畫家，參加國藝術家沙龍、秋季沙龍、日本亞細亞美術大展等國際大展，也曾任全省美展、大墩美展、南瀛美展等多項美展評審。

趙宗冠20年前以12年時間完成在全台各縣市「走透透、畫透透、展透透」的壯舉，之後持續以「深耕台灣、放眼世界」系列創作，砥礪至今，堪稱杏壇丹青雙棲奇葩，這次畫展取材足跡遍及國內外各地，作品呈現濃郁的美的情懷，關心台灣，熱愛鄉土，珍惜探訪世界文化遺產，他呼籲大家愛鄉土、愛台灣、愛世界。

這次展出「金光閃閃永恆的玉山」寓意深遠，不但但是台灣的象徵，趙宗冠說，他將台灣四季美景融入同一幅圖，春櫻、杜鵑、一葉蘭，及夏季野百合、秋葉、高山芒草、圓柏、冬雪，與玉山同框，象微台灣永恆。

趙宗冠也畫出「金孔維府前散步」象徵台灣富裕與祥和；「女王頭上金雞報喜」用純金鉑繪製金雞站在野柳女王頭上，加上畫中遠方的玉山，呈現雞年純藝術年畫；合歡北峰的高山柏叢、澎湖玄武岩、石滬群、及世界9大建築之一的台中歌劇院，還有今年才完成的台中百年茄樹。

趙冠冠畫作精采、寓意深遠並饒富趣味，在實象、意象間，傳達出真善美，在工筆與超現實間，不斷嘗試開拓繪畫領域，呈現繽紛的色彩與內蘊，這次展出台灣之美，也介紹國內18處世界遺產潛力點，他強調，身為台灣人要有使命感，瞭解台灣美景獨一無二，另外他也畫出國外的界遺產之美「維也納春秋」「阿旃陀石窟」、「巴梨塞納河畔春秋」等。

趙宗冠至今仍行醫，並長年在偏鄉義診，妻子與兒女都從事醫療或繪畫工作，相當有才華，他利用下診時間至少作畫6小時，他說作畫即休息，以前不孕症婦人治療後生子，現在孩子不孕也來找他治療，成功懷孕，行醫、行善還能持續作畫，讓他很快樂，今年6月還要到德國繪畫。

「歌讚天地～趙宗冠85近作邀請展」即日起展出至4月17日於大墩藝廊（一），展期間的每週六、日由趙宗冠親自導覽解說作品，帶給喜愛藝術的大眾，幅幅精采絕倫的心靈饗宴，開幕式也將於4月7日（星期日）舉行。

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