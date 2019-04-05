清明連假兒童免費搭淡海輕軌 首日吸引2.4萬人次

2019-04-05 13:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕淡海輕軌在清明節連假期間推出「全國兒童召集令」，開放12歲以下兒童免費搭乘輕軌，活動首日吸引2萬4000千多人次搭乘，預估接下來的3天假期，將湧現大批人潮，捷運公司已規劃輸運措施，視情況派發加班車。

新北捷運公司表示，至4月7日止，全國12歲以下兒童可憑學生證、健保卡等身分證件免費搭乘淡海輕軌，陪同搭乘的家長需購票，活動期間兒童搭乘輕軌，可在紅樹林站獲贈特製版的幾米公共藝術貼紙，每日限量2000張，送完為止；購買一日乘車券，贈送限量版幾米明信片；此外，輕軌紅樹林站備有「淡海輕軌遇上幾米」的特製紀念章，提供乘客蓋章，留下美好回憶。

4月9日前，民眾可透過手機免費下載「蹦世界APP」，點選「搭輕軌遊淡水跟著幾米去解謎」，就能一邊搭乘輕軌欣賞沿途美景，一邊與幾米裝置藝術互動，參與解謎遊戲。

另外，新北市共有23萬名兒童持有「新北兒童卡」，卡面圖像取自幾米為淡海輕軌創作的《閉上眼睛一下下》繪本，圖中奔跑的小女孩與飛翔的白鴿，代表兒童的幸福、希望與未來，淡海輕軌的「濱海義山站（V08）」月台設置鴿子大型銅雕，迎接兒童卡主人的造訪。

新北捷運公司指出，連假期間淡海輕軌人潮湧現，捷運公司已規劃人潮管制、進出站動線分流、派發加班車等計畫，盼提供旅客安全、舒適的運輸服務。

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