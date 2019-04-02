清明連假 12歲以下免費搭淡海輕軌

2019-04-02 16:28

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌通車後的第一個兒童節，將在4月4日起至4月7日4天連假期間，提供全國12歲以下兒童免費搭乘，還可獲得特製每天在紅樹林站限量發送2000張的幾米貼紙，每天2000張限量發送，1天1款送完為止；新北市兒童憑新北兒童卡還可加碼領取1張特製版貼紙。

新北捷運公司表示，連假期間除了小朋友享免費好康外，一般旅客在紅樹林站購買「一日券」也可隨票獲贈特製幾米明信片1張，4月4日兒童節當天，新北捷運公司邀請中華郵政三重郵局在上午10點至下午5點在紅樹林站開設臨時郵局，並特別製作淡海輕軌兒童節限定郵戳，郵局當天也將現場發送結合幾米公共藝術的局贈封2000份，送完為止。

新北捷運公司表示，在輕軌紅樹林站（V01）詢問處販售的1日券，4月底前優惠票價為40元，發售當日營運時間內有效，可不限次數搭乘淡海輕軌，旅客可以利用1日券輕鬆暢遊淡海輕軌，逐站欣賞幾米為輕軌量身打造的公共藝術作品拍照打卡，或至淡水行政中心站旁的稼日時光欣賞美麗花海，喜歡玩實境解謎的朋友，4月9日前透過手機免費下載「蹦世界APP」，點選「搭輕軌遊淡水跟著幾米去解謎」，就能夠邊搭乘輕軌邊與幾米為淡海輕軌設計的裝置藝術互動解謎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/