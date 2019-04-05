連假遊台南白河關子嶺、萬里長城很夯

2019-04-05 13:05

〔記者楊金城／台南報導〕清明連假好天氣，台南關子嶺、白河萬里長城主題館、東山175咖啡公路連成一線是出遊很夯的景點。

其中位在白河六溪的萬里長城占地10甲，從國三白河交流道下循指標5公里抵達，園區斥資上億元將中國萬里長城景色，濃縮複製到白河山區，吸引眾多遊客造訪，遊客可爬坡遠征英雄關、山海關、美人關、烽火台等鍛鍊腳力，山下的開封府、龍門客棧可供遊客過足戲癮，沿途有兵馬俑相伴，舉手投足都有戲，號稱是中南部最夯打卡點。

清明連假，白河萬里長城推出優惠，身高120公分以下的學童除免費入場，還可以穿著戲服扮小皇帝、小格格，喜歡龍帽、格格頭飾，只要50元就能帶走，三代同行，長者也免費入場。原價500元的兵馬俑小石雕，只要99元。

白河萬里長城後並可順遊白河關子嶺拜訪水火同源、大仙寺、火山碧雲寺，西拉雅國家風景區管理處說，走訪一趟關子嶺，漫步悠遊於溫泉老街，踏尋濃濃懷舊氛圍、泡湯，再品嘗關子嶺出名的桶仔雞，「名湯+美景+美食」一次滿足，還可順遊175東山咖啡公路，品嘗香醇美味的東山咖啡，非常適合旅客在春暖花開的季節到此一遊。

此外，關子嶺有新亮點，台南市觀光旅遊局將2019台灣燈會展出的2座台南關子嶺主題花燈移回關子嶺寶泉橋公園、火山碧雲寺前廣場，每日下午6點亮燈，透過花燈光影藝術的雕塑呈現關子嶺的信仰、特色景點、在地美食與全台唯一的泥漿溫泉，讓關子嶺夜間更亮眼。

台南市觀旅局今天也在官田葫蘆埤自然公園舉辦2019童趣節，除了有大象溜滑梯、趣味桌遊、氣球魔術秀、說故事，還有闖關遊戲送好禮，吸引親子同樂。

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