兒童節禮物是夢幻早餐！小小試吃員可愛到吃手手

2019-04-04 16:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市榮獲「全台十大夢幻早餐」的中壢區南方莊園渡假飯店，在FB粉絲團熱烈徵選兒童早餐-小小試吃員，4月4日兒童節，計有50位3至7歲幼童大口品嚐，並針對早餐的美味評分，個個Q萌娃模樣超療癒，讓飯店的服務人員幾乎招架不住，可愛到吃手手！

這項 ｢兒童早餐小小試吃員活動｣，讓每位卡哇依評審大口品嚐，並針對早餐的美味評分，從孩子們最單純、天真無邪的反應中，了解餐點的接受度及意見回饋，藉此培養日後獨立思考的能力。

現場也同步進行FB直播活動，透過線上賣萌互動外，參與的親子還能享用免費午餐、聯誼會設施使用及神氣小禮物，戶外及大廳還提供4至6月小小戰鬥營的裝飾物迫擊砲及堡壘等，成為親子最佳的拍照打卡夯點，讓小小饕客們吃翻也玩翻兒童節假期！

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