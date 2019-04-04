歡慶兒童節 中油LUBY公仔與小朋友跳舞、趣味健走

2019-04-04 16:29

〔記者張忠義／高雄報導〕歡慶兒童節，台灣中油今天在壽山動物園舉辦「來和LUBY手牽手 唱歌跳舞加健走」活動，歷經百件參賽作品脫穎而出的LUBY公仔，搭配輕快活潑主題曲及可愛舞蹈，首次與大家見面近距離互動，現場更邀請神祕的中國川劇變臉，還有兒童界舞蹈天團蘋果家族與壽山動物園吉祥物，陪大小朋友一同活力舞動，趣味健走與闖關活動吸引上千位民眾到壽山動物園同樂。

台灣中油潤滑油事業部吉廷邦執行長表示，台灣中油參加多種社會公益活動，這次為國光牌公仔LUBY主題曲首度曝光，輕快的曲風加上朗朗上口的歌詞，希望能把國光牌「讓一切好轉」的品牌意象，以不同方式呈現給更多民眾。

今天並邀請鹽埕早期療育資源服務據點設置兒童發展篩檢攤位，有專業的治療師讓家長諮詢兒童發展狀況及教養相關技巧，加上有益健康的健走、小朋友最喜歡的健康點心及闖關活動，希望帶給大家一個充滿笑聲的歡樂兒童節！

活動由神秘的中國川劇變臉秀開場，精彩的表演讓遊客看得目不轉睛驚呼聲與掌聲連連，而可愛的國光牌LUBY公仔更是整場活動焦點，在舞步精湛的蘋果家族示範下，與壽山動物園人氣明星-壽Q家族一起隨著LUBY主題曲唱唱跳跳，帶領潤滑油事業部同仁與現場民眾活力舞動為健走暖身，超過300位小朋友一同化身國光牌小小LUBY的可愛模樣，不僅家長搶拍，更是現場媒體鎂光燈焦點，成功為LUBY打響知名度，讓民眾留下深刻印象！

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