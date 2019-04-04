雲林童樂會 3000名親子闖關樂翻

2019-04-04 11:05

［記者黃淑莉／雲林報導］兒童節快樂！雲林縣府、斗南鎮公所、斗南體育會及雲林縣議員蔡東富服務處今天在斗南田徑場舉辦「兒童節親子闖關嘉年華會」，吸引3000名親子同樂，現場歡笑聲不斷。

這是斗南鎮首次舉辦大型兒童節慶祝活動，由僑真國小太鼓隊震憾開場，斗南鎮立幼兒園小朋友五彩繽紛氣球傘表演，現場有8項闖關遊戲及2座大型氣墊城堡，大人、小孩都玩得超開心。

一位李姓家長說，孩子放假在家都是滑手機、看電視，得知公所舉辦兒童節闖關活動第一時間就上網報名，今天帶著孩子來參加，8項闖關遊戲有涵蓋益智、體能，度過特別兒童節。

斗南鎮長沈暉勛指出，公所經費拮据，但為讓鎮內孩童能有個特別又難忘兒童節，排除萬難與縣府、體育會舉辦這次闖關活動。

斗南體育會理事長洪惠玲表示，今天活動除有親子闖關、2座大型氣墊城保、親子野餐及學生才藝表演，體育會也準備了豐富摸彩品，這次除讓孩子有個難忘兒童節外，也期盼藉由闖關活動讓孩子培養運動的好習慣。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/