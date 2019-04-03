基隆巨型扭蛋機今亮相 歡迎小朋友連假來普天「童」慶

2019-04-03 20:26

〔記者俞肇福／基隆報導〕「2019基隆童話藝術節」從明天到4月7日，基隆市政府從明天兒童節起在基隆市文化廣場設置雙層巴士巨型扭蛋機，市長林右昌今日下午跟仙洞附幼的小朋友們搶先體驗，呼籲民眾兒童節連續假期，到基隆來一起普天「童」慶。

基隆市教育處指出，4月4日到4月7日期間，每天上午10時起及下午14時起，各提供500顆扭蛋，請至Facebook「魅力基隆」粉絲專頁按讚，並上傳與4隻以上不同的大型氣球玩偶的合照，完成後至文化廣場扭蛋機旁與服務人員兌換扭蛋代幣，每1個FB帳號限領1次。

扭蛋每天限量1000顆，裡面裝了孩子喜歡的積木或文具，分別裝有基隆市教育創新研發實驗中心及安樂高中以3D列印製作關節可靈活運動的立體恐龍、銘傳國中以雷射切割製作尺寸細微的卡榫恐龍拼圖，以及百福國中使用CNC預切，再以手工線鋸及三道砂磨程序處理的小恐龍。

教育處強調，總共100顆的限量版恐龍扭蛋，是創新研發中心及三所科技中心針對今年童話藝術節主題偶特別設計製作，除了展示數位與電動加工機具等新興科技的應用，也展現基隆市推動科技教育與自造素養的實力與決心，歡迎大家前往市民廣場體驗。

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