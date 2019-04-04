清明要環保祭祀 環局也推大甲媽繞境用環保禮炮車

2019-04-04 15:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕清明掃墓，環保局呼籲環保祭祀，減少焚香、燒紙錢，改以功（米）代金，並提供紙錢集中清運服務；另大甲媽祖遶境進香將於4月7日起駕出發，也推廣宮廟使用「環保禮炮車」代替「傳統鞭炮」，減少燃燒香枝、紙錢及鞭炮。

環保局提倡環保祭祀新文化運動「四少一功德」，現在有「平安祈福販賣機」以米、麵代替金紙，推廣「以功代金」，鼓勵將購買紙錢的預算捐給弱勢團體，減少環境汙染兼做功德，也兼顧傳統習俗。

今年也持續推廣「一爐一香」祭拜、以功代金、以米代金等措施，環保局在全市各區提供紙錢集中清運服務，各公墓、納骨塔也設有紙錢集中專區，讓紙錢集中統一送至已裝置空汙防制設備的焚化爐處理，有效減少空氣汙染。

環保局已上月20日及27日恭請法師赴焚化爐紙錢集中儲坑辦理淨爐祈福平安法會，請民眾放心將紙錢交給環保局集中載運焚燒，並提醒將紙錢放到專車或集中區前，務必先將拜香熄滅，避免火燒車意外，也可以鄰里或社區為單位，自行聯繫各區清潔隊預約免費載運，清潔隊將依照預約時間前往指定地點收運。

環保局也說，台中去年紙錢集中量約3486公噸，較2017年提升約14%，已連續3年突破3000公噸，減少PM2.5共約23.7公噸；此外，相較100年縣市合併時的紙錢集中量，成長將近70%，全國第一。

另針對媽祖繞境活動，環保局也在去年調查繞境期間PM2.5變化，PM2.5峰值從前年年2307微克減為1297微克，降幅約4成，空品逐漸改善，今年也在遶境路線架好微型感知器，隨時監測空品，宣導宮廟、陣頭及信徒響應環保祭祀，兼顧宗教民俗與環境品質。

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