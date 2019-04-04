手機電磁波恐干擾心臟節律器 食藥署：保持這個距離…

2019-04-04 13:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕有裝心臟節律器、去顫器的民眾注意！醫師和食品藥物管理署提醒，在使用手機時會有電磁波干擾，有可能會導致節律器被干擾，導致功能暫停等狀況，建議別將手機放在胸前，接電話時也盡量以右側接聽。

食藥署提醒，心臟節律器、去顫器屬於植入式醫電器材的一種，上市前有經過嚴格查驗登記、審查，只要不是太強大的電磁波，通常不太會使節律器發生功能異常，但近距離使用手機時，有可能會對節律器產生干擾。

北醫附醫心臟內科醫師陳志維指出，美國醫材製造商曾做過測試，找來300多名裝有心臟節律器的病患，做了約3千次手機干擾測試，發現有一次試驗中，節律器確實遭干擾。

陳志維說，雖然這機率很低，但的確顯示了手機電磁波會干擾節律器。由於手機電磁波在電話接聽瞬間最高，因此病患最好別將手機常放置胸前，接電話時也盡量用右側接聽，遠離節律器。

陳志維說，台灣每年約有4千人要裝設心臟節律器，病因多是有病態竇房結、房室結退化或阻滯，導致心跳很慢，造成這些問題的原因大多是年紀大導致心臟退化，或患有心血管疾病，以及自體免疫疾病等。

陳志維說，心臟節律器能自動偵測心律，並放電流使心臟維持基本運作，一個節律器的電池量大約能使用8到10年。

食藥署提醒，應將手機與身上的裝置保持安全距離，建議保持在15到30公分以上的距離。不要將手機放置在心臟節律上方，例如上衣口袋或是夾克夾層，並定期回診接受檢查，確保裝置電力充足並且運作正常；而其它具有接聽電話或是上網的手持裝置如平板電腦等，也應遵循這些建議。

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