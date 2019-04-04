潮州小吃的靈魂 碩果僅存磚灶製油廠現身

2019-04-04 11:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東潮州鎮有許多知名小吃，像是燒冷冰、刀削冰、牛肉料理、肉圓、粄條等，不僅讓在地人引以為傲，更是遊客列入清單的必吃美食，但很多人不知道，在地店家備料所使用的油品大有來頭，位在潮州的傳統製油廠「金弘麻油花生行」傳承3代，是屏東碩果僅存的磚灶製油廠，堅持燒柴炒料手工製油，吸引大批忠實顧客，也成為在地小吃的美味關鍵。

芝麻、花生香氣撲鼻而來的油車間，佇立著一座石磚堆砌的灶，靠著人工燒柴炒料的景象，在機械化的現代相當少見，從1979年開店至今就使用的磚灶，幾經風災、強震仍在業者堅持下持續使用。

從小跟著家裡做油品的7年級生黃筑憶，是油行的第3代接班人，在上大學時她曾發現同學們搶著吃進口花生零食，卻聞不出零食的油耗味，備感震驚的同時，也萌生幫家中的傳統產業轉型念頭。

黃筑憶說，阿公13歲時在雲林北港朝天宮跟師傅學製油，早年學成技術後，遠離師父的店面另起爐灶，是那時候的師徒文化，因此阿公到廟裡擲筊，決定落腳屏東，全盛時期屏東有超過20家的油行。

隨著大量生產的精緻油品充斥市場，傳統製油生存空間逐漸壓縮，甚至讓油行出現負債，黃筑憶的家人計畫在她和弟弟大學畢業後把店收起來，當時在19歲的黃筑憶就讀長庚大學生物醫學系，毅然決然放棄學業回家經營油行。

黃筑憶說，潮州知名小吃多數都是他們的忠實顧客，油品在料理中扮演相當重要的角色，但很多消費者對味道都有過度的幻想，因此開始有了香精等添加物，吃久了大家就會忘記天然的味道，幾次食安風暴後，她對回家接下油行這件事更有使命感，「如果我沒有做，這個味道就會消失，跟我們買油買了十幾年的業者、顧客，只能轉用精緻油品，小小的油行其實責任重大。」

重新擦亮阿公招牌的黃筑憶，除了堅持傳統製油，也開始經營臉書粉絲專頁，改變油品包裝、打開網購通路，她也不吝提供自己的網路平台、參加講座分享自身經驗，希望帶動更多地方產業創生。

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