東部今又5.2強震 氣象局：未來2天規模5地震機會降低

2019-04-04 11:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕東台灣昨天上午9點52分發生規模5.6強震後，今天上午9點56分又再度發生規模5.2的地震，最大震度台東、高雄4級，全台都感受明顯搖晃。中央氣象局表示，今天這起規模5.2是昨天規模5.6的餘震，且震央幾乎在同一位置，未來2天要再發生規模5以上的餘震機率已大大降低，但仍不能排除可能性，未來2週內也有發生規模4餘震的機會。

據中央氣象局地震報顯示，今天上午9點56分台東海端鄉發生規模5.2地震，地震深度10公里，台東、高雄最大震度達4級，而在這起規模5.2地震發生前，在9點50分、54分，也分別發生2起規模3.8地震，深度皆5公里，這起地震發生後，在10點27分野有一起規模3.8的餘震。

地震測報中心主任陳國昌表示，9點50分、54分所生的2起規模3.8的地震就是在醞釀這起規模5.2的強震；他昨天也說過，這個區域的地質特性就是短時間內會有規模相近的地震發生，既然今天已經發生，接下來2天發生規模5以上的地震機率就會大幅降低，2週內發生規模4的地震機率也降低，但仍不排除發生的可能性。

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