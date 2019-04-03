淺層地震很有感 網友：為何沒收到國家警報？

2019-04-03 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕台東縣延平鄉今天上午9點52分，發生芮氏規模5.6地震，最大震度4級，因地震深度僅10公里且在震央在內陸，全台幾乎有感，有網友為此在PTT發文議論，直呼這次這麼大怎麼沒收到國家發出的地震警報呢。

今上午9點52分許台灣發生有感地震，地震震央位置在台東縣府西偏北方37.5公里處（台東縣延平鄉），地震深度10公里、芮氏規模達到5.6，各地最大震度高雄桃源、屏東三地門、嘉義番路都達到4級；台南市最大震度3級。

地震發生後PTT上被地震文洗版，由於淺層地震超有感，不少人都發文問說為何沒收到國家警報簡訊，直呼「這次這麼大怎麼沒警報呢」、「今天這起地震應該是全台有感，可是本魯的手機卻沒有收到通知」，也有網友笑稱自己是「國家認證的邊緣人」，有些網友則認為「事後也要發吧，5.6有可能會有海嘯」。

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