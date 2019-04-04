玄奘大學暖男「大仁哥」 陪伴學生考取諮商師證照創新高

2019-04-04 10:10

［記者洪美秀／新竹報導］藝人陳柏霖被封為暖男「大仁哥」，新竹市玄奘大學應用心理學系系主任同名同姓的陳柏霖，因有顆溫暖的心，且擅於輔導及鼓勵學生，更與學生打成一片，被封為玄大的「大仁哥」，今年他鼓勵學生參加心理諮商師的考試也開出紅盤，有12人錄取心理諮商師及4人考取臨床心理師。

陳柏霖也是玄奘大學校友，畢業後攻讀碩博士班，取得博士學位後回母校任教，在短短幾年就以優異的表現升等副教授，也因他是應用心理學系系主任，更因與知名演員同名，同學都暱稱他是「大仁哥」。

對心理諮商有研究的陳柏霖，鼓勵學生參與課後的學習活動，每年也舉辦臨床心理師模擬考試，強化考照準備的動機和自信，提升考試準備心理資源，今年第一次專門職業及技術人員高等考試諮商與臨床心理師第一階段放榜，該系錄取12名諮商心理師與4名臨床心理師，開出紅盤超越過去成績。

今年考取諮商心理師的簡同學說，「大仁哥」經常陪大家熬夜苦讀，有問題也隨傳隨到提供指導，經常溫暖的給予鼓勵，同時帶他們到社區、國小等區域實習服務，透過真實的接觸才能了解需要幫助的對象及該如何幫助需要幫助的人，大仁哥是大家的貴人。

玄大校長簡紹琦也說，學校應用心理學系已培育300多名專業輔導人員，由於現代人工作壓力大，心理諮商師已成未來顯學，學生有此表現，也證明老師的用心與方法正確，他也預告接下來法律系、社工系的證照考試也會陸續開出紅盤佳績。

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