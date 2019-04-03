球隊拿HBL冠軍 全校5千師生沾光吃免費漢堡

2019-04-03 16:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市南山中學拿到今年度HBL女籃冠軍，全校5千個師生與有榮焉，而且還跟著沾光，獲得HBL贊助廠商麥當勞請每個人吃一個大麥克漢堡，學生們有免費的大麥克可吃，十分開心，大家明年還會更認真幫球隊加油，「每年都有免費漢堡可吃」！

南山中學是新北市HBL8強勁旅，今年更拿下女生冠軍、男生亞軍的輝煌戰績，球員們奮力拚戰，場邊幫忙加油的啦啦隊員們也是喊得聲嘶力竭，精神可嘉，獲得冠軍的女籃隊，上一次曾經在19年前拿過高中組冠軍，但當年女籃隊也因故解散，直到4年前南山女籃重組復出，第1年第7名、第2年第4名、第3年第2名，今年總算重新奪回冠軍寶座，非常不容易。

南山中學體育組長黃勝宏說，麥當勞為鼓勵南山女籃拿到冠軍，依全校師生人數，共致贈5千張的大麥克免費兌換券，讓南山中學的全體師生和教職員都有免費的大麥克可吃。

在場邊認真加油的南山高中「應援團」，今天由團長莊晶晶帶著大家一起去吃漢堡慶祝，球隊能夠拿下冠軍，每場必在的2百多位應援團員也是功不可沒，平常球員辛苦練球，應援團員也是要練習加油，女生負責「尖叫」，男生負責「吼叫」，達到提振士氣和震懾敵營的心戰效果，大家覺得漢堡可是辛苦換來的代價，希望南山隊年年得第一，「每年都有免費漢堡可吃！」

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