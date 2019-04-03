相信訂房網說「免確認」 她出國竟差點流落街頭

2019-04-03 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕出國前訂飯店是必需的事前準備，可以多方比價又能搶折扣的線上訂房網站成了許多人的首選管道。不過由於訂房網的間接訂購性質，民眾出國前還是要多加留意，確認訂房成功，近來就發生一名女子出國，卻差點淪落到要睡路邊。

《蘋果日報》報導，台中1名張姓女子今年2月到馬爾地夫旅遊，事先在Hotels.com網站預訂房價62.91美元（約新台幣1938元）的旅館，訂房後寄來的email中已經寫著「您不需要再打電話確認」，她就放心出國。沒想到當天到了旅館，該旅館櫃台竟表示沒有看到她的訂房紀錄，事後她苦等2個小時，旅館才說確定喬不出房間，張小姐當下非常擔心自己即將流落街頭。

張小姐表示，雖然未事先線上付款，沒有實質損失金錢，但2月時馬爾地夫正值旅遊旺季，旅館非常難找，她一直到凌晨1點47分才終於找到一家要價78美元（約新台幣2403元）的旅館。期間也打了3次電話給hotels.com的客服反映，同時去信要求賠償當晚的住宿費用以及半夜流落街頭找住宿的精神損失。但幾度來回的結果，Hotels.com不但無法說明造成這次過失的原因，還一直用罐頭信件回覆只能賠償23美元（約新台幣708元）的「優惠券」，讓她非常不滿。

事後Hotels.com發聲明表示，造成過失的原因還要調查，但已經聯絡消費者並全額退款。

台中市消保官張百佑則提醒民眾，這類訂房網站通常公司都在國外，因此他們無法適用國內的消保法或旅宿業定型化契約，只能請民眾自行向消保官投訴後，由消保官彙整相關資料，再轉由台灣的業務分部或分公司向總公司反映。張百佑說，這類問題持續在發生，民眾訂房時要自行拿捏消費保障與便宜的平衡點，並且訂房後一定要向飯店確認有這筆訂單，以避免損失。

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