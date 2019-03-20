台灣人愛出國 旅遊糾紛每年暴增至破千件、日韓比例最高

2019-03-20 22:51

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣人愛出國，旅遊糾紛也跟著逐年上升！業界統計，近4年受理的旅遊糾紛案件暴增至逾千件，累計賠償金額超過3182萬元；東北亞地區佔比3成，是發生糾紛比例最高的區域。業者表示，國人在日韓等國自由行居多，習慣在網路購買票券或1日遊行程，經常因為遊戲規則未說明清楚或消費者轉賣二手票券而產生糾紛。

交通部觀光局統計，去年國人出國達1664萬4684人次，年增6.32％，創歷史新高。國人愛出國，旅遊糾紛也越來越多，據統計，近4年由品保協會受理的旅遊糾紛案件（含自由行和團體）每年都超過千件，尤其以2017年1145件為最多，賠償金額以2015年賠1302萬6460元最多。

若以地區分類，東北亞地區已連續蟬聯5年糾紛案件數冠軍，占比近3成；若以案件類型區分，行前解約在近30年的旅遊糾紛案件中都是冠軍，占比超過3成。

旅遊品質保障協會副秘書長吳美惠表示，往年國人到中國旅遊人數最多，因此旅遊糾紛件數也最多，但近幾年國人開始轉往東北亞旅遊，尤其偏愛自由行；吳美惠分析，自由行旅客喜歡事先在網路上購買機票、住宿和1日遊行程，這類商品都是消費者自行在網路訂購，沒有專人解說，經常發生商品規則沒清楚揭露，或是消費者沒搞清楚遊戲規則，買了才發現不能退。

吳美惠說，還曾發生過消費者在網路轉賣票券，結果二手買家到國外才發現票券無法使用，或是現在最夯的和服體驗、手工製作拉麵行程，都是要到現場才會發現和實際想的不一樣。除了自由行，旅行團糾紛也很多，據統計，去年東北亞共有超過300件旅遊糾紛，其中207件都是旅行團，占比超過一半，有時候是客人抱怨行程內容和導遊不合想像。

吳美惠也表示，以案件類型來看，行前解約一直都是糾紛案件的最大宗，主要是當旅遊目的地發生天災、疫病或突發事件時，例如北海道地震、紐西蘭清真寺遭攻擊，旅客擔心自身安全都希望能取消行程。但是部分星級酒店或航空公司都需要支付訂金，尤其日本航線多包機，是「一個蘿蔔一個坑」，業者不可能統統買單，提醒民眾參團要留意定型化契約規定。

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