半年4度出國？ 傳韓國瑜6月將訪日本 網酸：一直玩一直玩

2019-04-03 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜3月才結束充滿爭議的訪中行程，日前還因議長護航是否要讓韓在議會進行專案報告而引發討論，現在又有消息傳出，韓國瑜在下週訪美後，6月將出訪日本，等於半年內第4度出國。對此，網友狂酸韓國瑜真是「一直玩一直玩」。

韓國瑜上任後在2月首次出國，當時出訪星馬拚經濟，但行程到處踢鐵板，想與當地官員、國會議員見面卻不斷被放鴿子，與馬來西亞糧食商會會長拿督斯里蔡寶強，簽下價值新台幣1億元的合作備忘錄（MOU），事後被爆出蔡寶強為中國在馬國的一帶一路機構的主席，也是美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）報告中，所認定的統戰單位。

韓國瑜3月率團出訪中國更是引發國內議論，因為他不僅未事先報備陸委會，接連密會港、澳「中聯辦」中共高幹，更與國台辦主任劉結一唱和「九二共識」，遭國內人士質疑賣台。

而高雄市政府3月初也宣布，韓國瑜將於4月10日至18日率團赴美國，除了拜訪哈佛大學，也受邀前往史丹佛大學進行演說，並將陸續拜訪波士頓、洛杉磯及矽谷，為高雄招商引資。

據《鏡周刊》報導，韓國瑜在結束訪美行後，6月又要出訪日本，總計上任半年左右就要出訪4次。對此，許多網友大酸「又請假又出國，市政交給副市長嗎？？選他來領薪水做表面喔」、「一直玩一直玩，韓導爽玩增加高雄負債」、「真的是身體力行何謂能撈就撈、一直玩一直玩」、「這次是富士山旁邊的人民都傻傻的嗎 住在火山旁都不怕死」、「能撈就撈 能混就混，一時出國一時爽 一直出國一直爽」。

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