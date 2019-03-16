台南觀旅局串接國際訂房網 掌握台南旅宿大趨勢

2019-03-16 00:04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市觀光旅遊局建置的「台南好玩卡」，與全球最大訂房網Booking.com合作，未來雙方串接旅遊平台，是國內公部門首例，也是Booking.com海外合作的第1個公家機關，將公私部門服務鍊與產業鏈串連起來，搶進OTA（Online Travel Agency線上旅行社）商機。

Booking.com為目前全球最大訂房OTA，其房源涵蓋超過220個國家，2800萬間房間，每日預訂晚數155萬晚，並提供43種語言服務，累積1億6000萬則遊客評論。

Booking.com官方表示，就掌握的數據來看，台南旅宿市場有兩大趨勢，第一是在南部科學工業園區的需求帶動下，Bleisure（出差旅行）的旅次明顯增加，第二是台南的巷弄文化與民宿經濟蓬勃發展，促使國內外旅客透過Booking.com預訂台南旅宿的業績大幅成長，除了台灣旅客之外，台南尤其受到來自香港、中國、日本、新加坡等地遊客的青睞。

南市觀光旅遊局表示，交通部觀光局統計，2018年自由行比率已達8成，後續趨勢持續向上，旅客選擇使用線上平台OTA預訂住房是必然的趨勢。

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