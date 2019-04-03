04/03 各報重點新聞一覽

2019-04-03 06:18

自由時報

農民怨… 芭樂大跌 豬都不吃 政治人物口號害死人

一句政治口號，害慘台灣芭樂！今年芭樂出現史無前例的「春季大崩盤」，三月大爆量，造成史上春季最低價，產地價每公斤最低剩五至八元，遠低於成本十五元，農民欲哭無淚，甚至拿去餵豬，連豬也不賞臉。

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處理假新聞不力 NCC主委詹婷怡准辭

陷入假新聞爭議風暴的國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委詹婷怡，因遭各界批評處理假新聞不力，於三月廿八日提出辭呈；行政院長蘇貞昌昨批准其辭呈，對於詹婷怡想要回到業界的想法表示理解，對其請辭決定給予尊重。

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育嬰中心保母 疑壓嬰睡害命

台北市內湖區「我們的」育嬰中心廖姓保母，前天哄十一個月大李姓男嬰午睡，體型壯碩的廖女竟側躺、雙手環扣，一隻腳搭在男嬰身上，廖女半身壓住男嬰，男嬰形同被「柔道寢技」壓制在地，疑慘遭不當哄睡姿勢壓了十九分鐘，男嬰四肢雖不斷掙扎，廖女仍未將男嬰放開，導致喪命，家長昨看到監視器畫面，既憤怒又難過，要育嬰中心還他們公道，廖女被依業務過失致死罪嫌移送，昨以三萬元交保。

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蘋果日報

下屬投書《蘋果》揭外務太多 蘇揆痛批放任假新聞 內外夾攻 NCC主委辭職下台

國家通訊傳播委員會（NCC）遭質疑長期放任假新聞流竄，上月行政院長蘇貞昌痛批NCC：「誰都管他不到，但他也什麼都不管！」在閣揆怒斥後第16天，NCC主委詹婷怡昨證實已提出辭呈，並低調指「該做的事情都做過了」。蘇昨晚表示尊重，辭呈今起生效，政壇和學界多認為詹遭受內外夾擊，抵擋不住一波波壓力而「被請辭」。

《蘋果》獨家揭露 捲入司法醜聞 連夜向府報告 辭國安諮委 邱太三關說 總統准辭

桃園地檢署檢察長彭坤業，日前被質疑受理一起張姓醫師逃漏稅5億元的陳情案後，不當指示檢察官與被告認罪協商因而遭調職。高檢署成立調查小組調查，《蘋果新聞網》昨獨家披露，調查結果查出向彭「陳情」引爆關說個案醜聞的藏鏡人，竟是前任法務部長邱太三，邱目前擔任總統府國安會首席諮詢委員，是總統蔡英文的重要幕僚，卻毫不避嫌介入司法個案。邱太三昨晚緊急發聲明表示，已向總統報告全案，為不影響國安會運作，願辭職接受調查，總統蔡英文昨夜准辭。

聯合報

請辭？被請辭？ NCC主委詹婷怡走人

行政院長蘇貞昌日前不滿假訊息流竄，點名國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，ＮＣＣ主委詹婷怡談到個人去留時，曾表示會「做到我可以做的最後一分鐘」，但昨天傍晚五點「請辭獲准」。

禽獸論惹議 陳明通兩度鞠躬道歉

陸委會主委陳明通前天接受廣播專訪時拋出「人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別」的「禽獸論」，被解讀為針對最近登陸訪問的高雄市長韓國瑜。陳明通昨舉行記者會兩度鞠躬道歉，坦言「措詞不是很恰當」，引起一些人感覺不舒服，要跟大家說抱歉。

中國時報

綠逼簽不選總統MOU 韓拒絕

綠營全面圍剿，步步進逼韓國瑜表態2020，好讓市長虛位以待，藍天再變綠地，但此舉恰好給足韓理由挑戰大位。民進黨議員2日要他簽下「拒選總統」MOU，韓曖昧答「我怎能簽？」，韓雖猶如壓力鍋，只能將「目前不考慮」老話掛嘴邊，或許待美國行後，終將爆炸明志。

美聲明挺台 籲兩岸恢復對話

兩架大陸軍機3月31日飛越台海中線，美國白宮國家安全顧問波頓對此表示，大陸的軍事挑釁不會贏得台灣民心，又稱「台灣關係法和美國的承諾都很明確」。美國務院及國防部4月1日也先後發布聲明，批評北京單方面試圖改變現狀的行動有害，無助區域穩定。

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