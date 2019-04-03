農民怨… 芭樂大跌 豬都不吃 政治人物口號害死人

2019-04-03

農民相信「發大財」 猛「包粒」爆大量

〔記者顏宏駿、陳冠備／彰化報導〕一句政治口號，害慘台灣芭樂！今年芭樂出現史無前例的「春季大崩盤」，三月大爆量，造成史上春季最低價，產地價每公斤最低剩五至八元，遠低於成本十五元，農民欲哭無淚，甚至拿去餵豬，連豬也不賞臉。

彰化的鄭姓農民表示，去年新科高雄市長韓國瑜高喊：「貨出去，人進來，高雄發大財！」信誓旦旦要幫農民找到好生活，農民都相信了，去年底猛「包粒（幼果）」，造成今年全國三月爆大量。

以芭樂產區來看，高雄燕巢是全國最大產區，彰化溪州第二，據農糧署網站資料顯示，去年三月全國芭樂總量四○二八公噸，批發均價三十．五元，但今年三月總量增到六八○九公噸，均價降為十三．四元，今年比去年同期大增近七成產量，價格當然攔腰折半。

產地價每公斤剩不到八元 史上春季最低

這波價格探底自過年後就開始，過年時產地價每公斤約五十元，到三月下旬如坐雲霄飛車般從廿五元一路下滑到低於八元。

溪州鄉鄭姓果農指出，芭樂產量其實可透過「包粒（幼果）」控制，在還是小果實時，選擇較佳果實來套袋，趁機打掉一些量，以控制品質和產量。但去年底九合一選舉後，諸多政治人物喊出「貨出去，人進來，大家發大財」口號，不少農民沉浸「靠中國發財」的期望中，大量「包粒」而未調控產量，結果今年春節一過市場需求減少，芭樂產量卻還大增，價格一落千丈。

彰化縣社頭鄉盛產珍珠芭樂，全鄉種植面積約三百公頃，前兩年每公斤均價約四十至六十元，但昨日收盤均價只剩十四元，傳出有農民棄採，連保麗龍套袋都不拆，將芭樂丟在果園或路邊任其腐爛。

社頭鄉農會總幹事蕭浚二呼籲農民，儘快進行產期調節，才能在六月更盛產時再賣好價格。溪州鄉農會總幹事彭顯賦則說，芭樂樹現都應進入剪枝、休養期，希望這波低價不超過兩禮拜，此季節芭樂品質並非很好，不建議政府透過外銷來減市場數量，也應鼓勵農民把次級芭樂拔掉，自行減量。

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