育嬰中心保母 疑壓嬰睡害命

2019-04-03

身體重壓迫嬰入睡 達19分鐘

〔記者鄭景議、陳恩惠、蔡思培／台北報導〕台北市內湖區「我們的」育嬰中心廖姓保母，前天哄十一個月大李姓男嬰午睡，體型壯碩的廖女竟側躺、雙手環扣，一隻腳搭在男嬰身上，廖女半身壓住男嬰，男嬰形同被「柔道寢技」壓制在地，疑慘遭不當哄睡姿勢壓了十九分鐘，男嬰四肢雖不斷掙扎，廖女仍未將男嬰放開，導致喪命，家長昨看到監視器畫面，既憤怒又難過，要育嬰中心還他們公道，廖女被依業務過失致死罪嫌移送，昨以三萬元交保。

檢方指出，無法判斷廖女是否有殺人罪嫌，將進一步調閱監視器，清查是否平日便以此方式帶小孩，釐清責任歸屬。

北市社會局表示，育嬰中心有立案，過去查訪沒特殊狀況，這名保母有證照，且是合法聘僱，目前保母已被停職。調查如發現保母違法，將進行停照處分，並可罰六萬到三十萬元。

男嬰四肢掙扎 不見保母放開

發生意外的育嬰房有兩名保母，前天下午一時，四十歲廖女將男嬰抱到地板上的軟墊，涉嫌以不當的姿勢哄男嬰入睡，男嬰不斷掙扎，廖女仍未將男嬰放開，後來男嬰不動了，廖女將男嬰以趴睡姿勢放下，並照護其他嬰兒，下午兩點要餵食時，育嬰中心廚工把男嬰叫醒，發現男嬰面色發紫，廖女趕忙施作ＣＰＲ，救護員將男嬰送醫，急救不治。

保母：放下男嬰 曾確認呼吸

廖女警詢時哽咽表示，男嬰平常不太好睡，睡覺時很好動，才會這樣抱他入睡，她沒有全身壓住嬰兒，雙手及腳都有控制力道，放下時曾確認有呼吸才離去。

據了解，男嬰的父母都是科技業工程師，媽媽難過指出，懷孕後期細心篩選住處附近育嬰中心，還親自走訪，花了很多時間才挑選這家育嬰中心，想不到居然會出這樣的事情，前天接到電話還以為是愚人節玩笑，到現在仍不敢相信兒子就這樣走了。

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