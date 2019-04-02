池上大橋10株火刺木遭砍 民怒：只有「金城武樹」才是寶

2019-04-02 20:26

［記者陳賢義／台東報導］台東池上大橋下10株台灣原生種的火刺木遭砍除僅剩樹根，在地居民赫見驚嘆，難到只有「金城武樹」才是寶，其他樹種就得受到粗暴對待，少了賞景去處，也破壞了鳥類的覓食樂園；農田水利會池上站長楊連勝表示，因在去年受颱風影響，致使栽植火棘木斷枝及傾斜佔據堤防道路，避免衍生交安問題，因而僱工修剪，可能是未向包商說分明，因而產生誤解，引發社會觀感不佳，深感抱歉。

第八河川局幾年前在池上大橋北端橋下堤防種了數10株、約百公尺長的火刺木，每逢10月過後果實由綠變紅，成了紅嘴黑鵯、烏頭翁及5色鳥的覓食最愛，農民路經也會摘幾顆果實潤喉，近日有鄉民路經發現整排火刺木不見了，僅留10至15公分的樹頭，驚訝不已，哀嘆難道池上鄉只有金城武樹才是寶，其他樹種都躲不掉被粗暴的對待。

楊連勝表示，去年間因颱風造成高約3至4公尺火棘木部份被吹斷，且朝堤防道路傾斜佔據車道，由於此處人車及遊客往來頻繁，為避免影響人車安全，遭斷裂枝朝擊中或硬刺刺傷，才會僱工修剪，但未向包商說清楚，造成誤解將整株樹砍除，造成社會觀感不佳實感抱歉，會虛心檢討改進。

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