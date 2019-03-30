綠蔭禿了！東豐綠廊修邊坡砍光樹木 學者痛心無言

2019-03-30 16:28

〔記者張軒哲／台中報導〕東豐綠廊樹木被砍除！東豐綠廊8公里處南北兩側邊坡施工，約有10多棵大樹遭到砍除，大片綠蔭蕩然無存，騎士怨聲四起。台中市政府觀旅局說，該路段在風雨過後常有樹木倒塌及落石掉落，影響騎士安全，因此採用格框植生工法搭配噴植作業，希望達到邊坡保護兼具植生功能。

穿出東豐綠廊東勢隧道，原本綠樹與竹林成蔭，但最近翠綠景觀全變調，邊坡上雜木、綠竹與植披全被剷除，沿線的東勢區興隆里里民感嘆樹木都不見了。豐原區梁姓車友說，原本這段路林木夾道，舒適涼爽，如今因為施工，山壁光禿禿，多棵樹木被粗暴移除，約100公尺坡面鋪上鐵絲網，少了自然景觀，變成光禿禿一片，令人氣憤。

長期推廣體育活動的市議員陳清龍說，市府因施工，將成長良好的大樹全面砍除，是粗暴的方式，可以事先更細膩的思考，如何保住成長良好的大樹，也做好邊坡加強的改善，才是最佳的決策。

生態學者楊國禎說，這個事件引起國內護樹團體痛心，若依現況而言，邊坡颱風豪雨才有立即傷害，但多數人不會在颱風豪雨騎車。目前水土保持專業運作也能偵測得出，邊坡是否會有立即崩塌危險。施工後水泥底的邊坡格框植生工法，變成綠地邊坡，若將施工經費作為這個路段保全維護，絕對綽綽有餘，砍樹後讓綠廊優美路段失去美感，實在很無言。

觀旅局指出，東豐綠廊啟用至今已19年，基礎設施老舊，8公里處約100公尺南北兩側邊坡，近年每遭大雨及颱風侵襲時，常有落石及樹木折斷倒塌情形，蘇迪勒颱風、梅姬颱風期間該路段樹木倒塌嚴重，而無法通行，危害遊客安全。

觀旅局說，舊坡面是卵石護坡，上邊坡卵石鬆動，常有落石滾落，坡面淺根系雜木樹種沿石縫生長，抓地力不足導致樹木傾斜。將淺根性危木清除後，以格框植生輔以截排水等方式改善，達到邊坡保護效果。後續工程完成後將持續加強綠化植生。

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