東豐綠廊樹被砍光...網怒：換人當市長好地方就弄成這樣

2019-03-30 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕台中東豐自行車綠廊是當地的知名景點，兩旁成蔭的綠樹不但能抵擋太陽的炙熱，沿途的美景也能讓人感到一絲愜意，如今這些都不復存在了，網友看到痛批，「X！換個人當市長就把一個好地方弄成這樣」。

臉書粉絲專頁「只是堵藍」貼出一張對比照，從圖片中可以看到東豐自行車綠廊有了大大的變化，上圖「沒工程預算」中，車道兩旁綠意盎然，綠樹向中央生長，不但抵擋了炙熱的陽光，沿途的美景也讓人感到心曠神怡；但下圖「有工程預算」，卻將兩旁的標誌綠樹砍光光，美景不再，讓網友看了好崩潰。

綜合媒體報導，台中觀光局表示，這麼做的原因是為了保護民眾的安危，因為這邊的土石常有滑落的情形，才會做邊坡工程，並強調後續會做綠化工程。

儘管如此，網友看了仍哀嚎，「看不下去了」、「這邊明明是大熱天的時候唯一一段會透心涼的地方耶」、「搞什麼鬼啊...假日都會去騎腳踏車的步道，現在變成這樣搞什麼鬼！氣死人」、「天堂路與地獄門的差別」、「身為台中人的我感到悲哀」、「之前最嘴的護樹聯盟去哪了」、「好好的綠廊變成荒蕪道路」、「沒有看清楚，還以為是要做河川整治」。

有網友反諷，「不用貨出去，直接市長發大財」、「有建設才有錢途」、「然後可以再編預算種植柳樹」；有網友就質疑，「工程內容有提到，要移除不利邊坡保護淺根系植物，這可理解，但實際施工是連樹也移除，這是市政螺絲鬆脫的徵兆」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/