桃市設計、商業職群技藝賽 助學生適性發展

2019-04-02 13:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府教育局上午邀來100餘位國中9年級學生，在八德區新興高中參加設計職群、商業管理職群的技藝競賽，希望學生們透過競賽前的練習，盡早了解自己的興趣，未來升學時才能選擇最喜歡的科系。

「國中技藝教育競賽」共有8個職群15組，包括餐旅職群的中餐、烘焙、飲調、西餐，農業職群的花藝設計、園藝技術，機械職群的車床、鉗工、電腦識圖與製圖，家政職群的美髮、美顏，動力機械職群與電機電子職群、設計職群、商業管理職群等。

其中設計職群、商業管理職群技藝競賽上午在新興高中登場，學生們抽中考題後，需在考試時間內完成指定比賽內容，以設計職群為例，學生們抽中題目後，用廣告顏料與測量工具繪製指定圖形與文字，來表達設計理念，並展現他們對顏色、繪畫技巧的掌握。

學生們說，他們選擇有趣的職群，並透過競賽前的練習，接觸不同職群的課程特色，提早了解自己的學習興趣，未來升學時，將不在徬徨，可以依據自己的興趣、未來適合的職業類別來選擇最佳的升學之路。

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