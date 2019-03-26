中華電120億投資亞矽創研中心破局 桃園將自辦

2019-03-26 15:37

［記者謝武雄／桃園報導］中華電信、桃園市政府合資開發「亞洲矽谷創新研發中心」，投資案高達120億元，原本規劃中華電信持股51%、主導開發案，但桃園市議會要求持股51%；桃園市長鄭文燦今天在市政會議時證實全案破局，他說，中華電信不接受持股49%要求，市府將收回自辦，但採取自建或BOT方式，需由桃園航空城公司、經發局進行規劃。

「亞洲矽谷創新研發中心」由桃園航空城公司、中華電信子公司光世代建設先合資成立「桃園亞矽創新公司」，資本額1250萬元，桃園航空城公司注資500萬元，光世代則投入750萬元，再由該公司規劃「亞洲矽谷創新研發中心」，至於資金來源，桃園市府部分是將青埔特定區3.81公頃產專區土地作價投資航空城公司，再由航空城公司作價35億元並佔49%股份，至於光世代則出資37億元、持股51%。

只是桃園市議會對該投資案有很大意見，擔心持股未過半，會出現不來議會備詢的吳音寧效應，最後於臨時會通過市府持股拉高為51%，多餘2%由桃捷公司持股。

「亞洲矽谷創新研發中心」朝開發成5G、AI、物聯網、AR／VR等新一代科技重鎮，並扮演亞太地區青年創新與創業發展基地、連結矽谷等全球知名科技大廠的核心聚落，除思科確定進駐、並與聯發科在此發展物聯網創新應用解決方案，要與Google、微軟、亞馬遜及IBM合作，另與廣達、台達電、華碩、宏碁、研華等本土科技都是優先爭取對象，該園區預定吸納200家國內外廠商進駐。

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