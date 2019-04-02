04/02 各報重點新聞一覽

2019-04-02 06:46

自由時報

海外資金匯回「直接投資」 稅率減半 不限產業

吸引台商回台投資，「海外資金匯回專法」力拚在立法院本會期通過，目前確定第一、二年匯回優惠課稅稅率分別為八％、十％，進行實質投資後減半退稅四％、五％，先前要求實質投資僅限特定產業，但考量台商回台多從事原本產業，傾向改為不限產業；新增實質投資分為「直接」與「間接」投資兩種，間接投資可投資基金、創投等，但限定是「五加二」等特定產業才能適用。

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共機越海峽中線 美：中國應停止脅迫台灣

中國前天派出兩架殲十一型戰機越過海峽中線，對台挑釁。美日昨對此事發表評論，美國在台協會（ＡＩＴ）直批北京試圖片面改變現狀是有害的（harmful），敦促中國停止脅迫台灣人民，並與台灣政府恢復對話；日本政府則強調台海和平至關重要，強烈期待兩岸當事者直接對話，和平解決問題。

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睡前滑手機 難入睡也傷健康

睡前喜歡滑手機的民眾注意！國家衛生研究院昨發表研究指出，睡前使用手機，強光對睡眠週期延後的影響力最大，睡前多使用手機一小時，就會延後入睡四．九分鐘，並減少五．五分鐘睡眠時間，長期下來，晚睡早起影響作息、睡眠週期延後恐將賠上健康。

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蘋果日報

綠圍剿 韓國瑜：反對一國兩制 進中聯辦 遭批落入中國陷阱

高雄市長韓國瑜日前訪問港澳深廈四城，會見中聯辦與國台辦主任被質疑落入一國兩制套路，昨首次向高雄市議會定期大會施政報告及備詢，民進黨議員身穿「拒絕一國兩制」黑色T恤、頭綁「守住台灣」布條，要求他對一國兩制表態，韓國瑜回應說：「我支持中華民國、熱愛中華民國，不接受一國兩制。」綠營議員仍質疑韓是否真心，韓手摸心臟強硬表示：「再說一遍，我支持中華民國，反對一國兩制！」

韓國瑜台上自爆 馬雲有意訪高雄

高雄市長韓國瑜昨天透露，「兩天前接到中國阿里巴巴創辦人馬雲來函，主動表達有意到高雄與青年座談。」他說，馬雲3年前曾去台北，提供百億資金幫助青年創業，若馬雲願共襄盛舉，將對高雄青年有很大助益。至於5月將成立的青年局，韓國瑜期許局長須具企業經營經驗及資源整合能力。

聯合報

韓國瑜怒轟陳明通「禽獸論」 陸委會急滅火

陸委會主委陳明通昨天接受廣播專訪時說，「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」被解讀是暗諷日前到大陸爭取農產品訂單的高雄市長韓國瑜，引發各界譁然。

日本令和新時代 來了

日本1日公布，5月新日皇即位後將使用的年號為「令和」，象徵新時代開始，而日本這一年也將迎來多項重大事件，包括美國總統川普訪日、6月主辦20國集團（G20）峰會、夏季參議院選舉、10月提高消費稅等。

中國時報

藍軍誰出戰2020 韓稱靜觀其變！探徵召 吳韓會本周登場

高雄市長韓國瑜1日到議會備詢，對參選總統議題，他強調，「目前完全不考慮2020，我一定願意持續投入對高雄的建設」；但他話也沒說死，並要大家靜觀其變。國民黨主席吳敦義昨天則表示與韓國瑜已有默契，據了解，吳韓可望在今天熱線，敲定清明連假兩人會見面時間。

罷工扛責 何煖軒交棒謝世謙

華航機師今年春節期間無預警罷工，是國內機師首次機師罷工走上街頭，儘管事件一個星期後和平落幕，董事長何煖軒仍被各界指應負最大責任，行政院昨拍板換人，華航最大股東航發會晚間召開會議，確定由總經理謝世謙接任華航董座。

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