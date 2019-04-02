睡前滑手機 難入睡也傷健康

2019-04-02

國衛院研究 強光恐延後睡眠週期

〔記者林惠琴／台北報導〕睡前喜歡滑手機的民眾注意！國家衛生研究院昨發表研究指出，睡前使用手機，強光對睡眠週期延後的影響力最大，睡前多使用手機一小時，就會延後入睡四．九分鐘，並減少五．五分鐘睡眠時間，長期下來，晚睡早起影響作息、睡眠週期延後恐將賠上健康。

此研究三月發表於國際期刊《精神醫學研究期刊》（Journal of Psychiatric Research），由國衛院群體健康科學研究所助研究員級主治醫師林煜軒研究團隊，利用開發的「作息足跡」APP，依手機螢幕的開與關記錄使用者作息，共針對六十一位年齡二十至五十六歲的受試者，連續記錄十四天手機使用行為，搭配問卷調查，再做分析。

每多用一小時 會延後4.9分鐘入睡

結果發現，睡前每增加使用一小時手機，就會延後入睡四．九分鐘，延後睡眠週期三．五分鐘，並減少五．五分鐘的睡眠時間。

林煜軒警告，別小看延遲幾分鐘入睡，臨床觀察發現，睡眠困擾者延遲五分鐘入睡就可能引發焦慮，加上睡眠時間減少，晚睡早起恐干擾生活作息，並影響健康。

此外，研究發現，雖然睡前使用手機僅佔全天使用時間的十四．三％，但對睡眠週期延後的影響力，卻占整天手機光源曝露的四十四％。

醫師籲 睡前一小時避免用3C產品

林煜軒指出，睡前手機螢幕的強光，對於與睡眠有關的褪黑激素分泌影響較大，對於睡眠週期延後的影響力也較高。不少研究已證實睡眠週期延後對健康危害，包含與精神疾病復發、代謝性疾病、心血管疾病，甚至與乳癌、攝護腺癌等癌症有關。

長庚醫院睡眠中心主任莊立邦說明，３Ｃ藍光可能造成不易入睡，也會影響睡眠恆定，建議睡前一小時內應避免使用相關產品，睡眠環境開小燈也要避用藍光，而以溫色系如黃光等較合適。

台北醫大醫學院睡眠研究中心主任李信謙則提到，睡前使用３Ｃ不只藍光問題，還有使用行為例如LINE收到主管交辦工作訊息、臉書看到朋友吵架等，引起對情緒的干擾，也是影響入睡原因之一，因此最好睡前都不要用。

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