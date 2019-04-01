陳芳明悼柯慶明：我的世代慢慢凋零

2019-04-01 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學中國文學系所和台灣文學研究所教授柯慶明今（1）日在家中跌倒過世，政治大學台灣文學研究所教授陳芳明表示「不敢置信」，明明上週才見面，短短一星期後卻已天人永隔。

陳芳明晚間在臉書發文，以「我的世代慢慢凋零」為開頭追憶柯慶明，每次見面都十分珍惜。明明上個禮拜一（25日）和他還在台大圖書館對談台灣重要作家郭松棻、李渝，還覺得柯慶明的記性比他好，如今乍聞對方的死訊，「簡直無法相信」。

陳芳明說，柯慶明大他1歲，早在青年時期以筆名「黑野」名聞詩壇，那時就已認識彼此，當時他在歷史研究所讀書，柯是中文系助教。他今晚得知柯慶明過世，「仍然在消化這個訊息，整個思緒還未調整過來。」

享壽73歲的柯慶明，其作品以論述、散文及詩為主，對中國文學文論、現代台灣文學美學研究卓有貢獻；台大師生紛紛哀悼，難過表示「再也修不到他的課了」、「真的是很好的老師」；文化部長鄭麗君聞訊後也深表哀傷與遺憾，並表示文化部將呈請總統明令褒揚，也會盡力協助家屬處理治喪事宜。

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